Później Zvezda lansowała teorię, że Czechosłowacja powinna być wdzięczna za inwazję w 1968 r., co doprowadziło do głośnych protestów. Ówczesny prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew odciął się nawet od publikowanych na ten temat treści, zapewniając, że nie jest to oficjalne stanowisko rządu.