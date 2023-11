Roxie Węgiel dla TOUS. Sztuka wyrażania siebie w nowej sesji wizerunkowej

TOUS, firma jubilerska, która sprawia, że kreatywność i wyrażanie siebie błyszczą, jest obecna w ponad 40 krajach. Firma jest napędzana przez ponad 4000 profesjonalistów, którzy pracują, aby osiągnąć cel organizacji: tworzyć, projektować i kształtować świat stworzony rękami i sercem. Świat, który inspiruje radość, ekscytację i pasję do sprawiania, by ludzie czuli się dobrze. Firma podsumowuje to w sześciu słowach: "Tworzymy świat radości". Jest to ten sam cel, który przyświeca polityce społecznej firmy. TOUS angażuje się w ochronę środowiska, w którym działa, a także w zachowanie rzemiosła poprzez tworzenie możliwości zatrudnienia w tym obszarze, a także szkolenia za pośrednictwem TOUS Jewelry and Artisans School (ETJOA), założonej w 2018 roku.