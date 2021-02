Rozdają płyty kultowego dziennikarza radiowego. ”Tomek się w grobie przewraca”

Po śmierci Beksińskiego, jego ojciec przekazał kolekcję jego płyt CD Polskiemu Radiu. Zostały one przewiezione do siedziby Trójki z mieszkania Beksińskiego w bloku przy ul. Mozarta 6 w Warszawie.

Teraz płyty Beksińskiego trafiły do słuchaczy radiowej Dwójki, co wzbudza emocje słuchaczy. Zdania są podzielone.

Śliwiński: - To jest pewne zgodne z prawem, ale niesmaczne. Nie uważam, żeby rozdawanie takiej kolekcji było na miejscu. Być może powinna ona trafić do Muzeum w Sanoku, skąd pochodzili Beksińscy, albo Polskie Radio powinno ją zatrzymać, ale nie zdekompletowaną.

- W sumie dobrze, żeby te płyty, zamiast tkwić latami w pudłach i niszczeć, trafiły do fanów Beksińskiego, dla których będą prawdziwymi rarytasami. To nie są w sumie jakieś jednostkowe, unikalne egzemplarze, z nieznanymi nagraniami, ale zwykłe płyty CD, a podobne można kupić w sklepie.

WP rozmawiała też z Grzegorzem Gajewskim, który chodził z Beksińskim do szkoły podstawowej i liceum w Sanoku. Pozostali przyjaciółmi do końca.

- W dniu śmierci Tomek dzwonił do mnie, umówiliśmy się na spotkanie – wspomina Gajewski. - Oszukał wszystkich: mnie i swojego ojca, któremu powiedział, żeby go nie budził, bo boli go głowa. Potem popełnił samobójstwo.

- Były to chyba ze cztery kartony. Pakowaliśmy je z Mistrzem [Zdzisław Beksiński – red.] Wiem, że w swoim liście pożegnalnym do ojca Tomek określił, kto ma dostać obrazy ze ścian z jego mieszkania, a kto filmy na VHS. Płyty CD miały trafić do Polskiego Radia, konkretnie do Trójki. To był testament Tomka.