Rozenek i Majdan z dziećmi i nianią lecą na miesiąc do Azji. Tak wygląda standard VIP

Mało ludzi dziś pamięta, że Gosia Rozenek i Radek Majdan nie zyskali tak wielkiej popularności w pierwszej sekundzie swojego związku. Stali się "hitem" dopiero dzięki udziałowi w programie TVN "Azja Express", gdzie mogli całemu światu pokazać dynamikę swojej relacji i dość zabawne charaktery. Od tamtej pory ich akcje poszybowały w górę. Teraz znowu lecą do Azji, ale zdecydowanie nie będzie to podróż do spartańskich warunków, jak niegdyś.