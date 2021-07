Rozenek ma "pierwsze problemy wychowawcze" z Heniem. Malec zupełnie jej nie słuchał

Bo relacja "perfekcyjnej" to zarazem i komedia i kino przygodowe w odcinkach. Każdy, kto widział choć fragment "Azji Express" czy "Iron Majdan" z jej udziałem, doskonale wie, o czym mowa. Naszpikowane emocjami komentarze i padające co chwila żarty to styl narracji, do którego Rozenek zdążyła przyzwyczaić swoich fanów.