Rozenek nie kryła poruszenia. To najpiękniejsze, co zobaczyła na tegorocznym mundialu

Przypomnijmy, że przegrany dla Polaków mecz z Francją oglądali z trybun bliscy piłkarzy, w tym żona Wojciecha Szczęsnego Marina i ich czteroletni synek Liam. Telewizyjne kamery zarejestrowały, jak bramkarz pociesza po meczu wyraźnie zasmuconego przegraną polskiej drużyny synka, pozwalając mu wypłakać się w swoich ramionach. Uchwycony przez operatorów moment z miejsca podbił serca kibiców, którzy uwielbiają Szczęsnego już nie tylko za to, co potrafi na boisku, ale i za to, jaki jest poza nim.