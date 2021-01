Rozenek pochwaliła się recenzją fanki. W komentarzach nie zabrakło hejtu

Celebrytka rzecz jasna nie zapomniała o swoich obowiązkach związanych z wizerunkiem – dba o to, by fani wiedzieli, co się u niej dzieje. Na Instagramie pokazuje swoje życie, w tym rozrywki i codzienność z mężem oraz synami . Nie brakuje ujęć z plaży.

"Rozenek cudnie chudnie": "Radosław przynosił mi do łóżka słodkie bułeczki"

Celebrytka pochwaliła się na Instagramie recenzją fanki. "Kochani to jedna z wielu recenzji mojego nowego programu. Prawie wszystkie utrzymane są w takim tonie. Jestem bardzo szczęśliwa, że program Wam się podoba. Kocham Was. Premiera na antenie tvn style 01.02 godz: 20:10. Przedpremiera na player.pl" – czytamy.

Pod postem jak zwykle znalazło się wiele komentarzy. Choć większość fanek wypowiedziało się pozytywnie o nowym projekcie gwiazdy, to jednak są i tacy, którzy krytykują go. "Ten program byłby wiarygodny gdyby był z życia, tak jak głosi post, zwyczajnej osoby, która boryka się z problemami codzienności przy dziecku jak każda. A nie celebrytka, co ma sztab ludzi od zajmowania się nią i dzieckiem" – napisała internautka. Jednak tego typu komentarze toną rzecz jasna w morzu zachwytów, co sprawia, że Rozenek może być rzeczywiście szczęśliwa, że jej nowa rzecz budzi takie zainteresowanie.