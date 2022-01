Rozenek w szortach i koszuli. Ale to fryzura przyciąga spojrzenia

Szczuplutka Małgorzata Rozenek ma figurę, którą nie sposób się nie chwalić. Nie po to przecież cudnie chudła, aby teraz chować swoje wyrzeźbione ciało. Do najnowszych fotek gwiazda telewizji pozowała ubrana w bardzo krótkie dżinsowe szorty z postrzępionymi nogawkami. Dobrała do nich koszulę w białe i błękitne paski. Efekt? Strój codzienny, ale z odrobiną elegancji. O to chodziło!