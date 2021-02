Rozenek w szortach i staniku. Po ciążowym brzuszku nie ma śladu

Małgorzata Rozenek razem z synami, mężem i nianią najmłodszej pociechy wyjechała do Meksyku. Tam opala się, odpoczywa i zwiedza. Chłopcy mają lekcje geografii "na żywo". "Co tam się działo. Meksyk to nie jest kraj dla starych ludzi" - napisała Rozenek w najnowszym poście. Skąd tyle emocji? Gwiazda wybrała się z rodziną do parku rozrywki umiejscowionego w pięknych okolicznościach przyrody. Wszyscy musieli założyć kaski i maseczki.