Skromna Rozenek? To tylko złudzenie! Wystarczy spojrzeć niżej!

Póki co tylko wybrani, ale już od czwartku piątku filmowy debiut Małgorzaty Rozenek będzie mógł zobaczyć każdy. Najnowszy film Patryka Vegi "Miłość, seks & pandemia" wchodzi do kin 4 lutego. We wtorek wieczorem w Warszawie odbyła się uroczysta premiera z udziałem reżysera i gwiazd.