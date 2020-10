Kocie ruchy i obcisły strój. Wieniawa dobrze wie, jak przykuć uwagę

Julia Wieniawa spędza długie godziny na sali treningowej, gdzie przygotowuje się do kolejnych odcinków "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Oprócz tego prowadzi bardzo aktywny tryb życia, bowiem należy do grona osób, które nawet chwili nie usiedzą w miejscu. Nie zwalnia tempa nawet w domu. Gdy tylko ma chwilę czasu, włącza muzykę i nagrywa swoje taneczne popisy na Instagrama.