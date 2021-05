Rozsiądźcie się "Wygodnie". Past&Future prezentuje nowy singiel

- Piosenka opowiada o lękach i stanie tkwienia w przeszłości, która nie pozwala ruszyć z miejsca. Wspomniany w utworze dom to nie mury, a azyl tworzony przez ludzi, istotny fundament poczucia bezpieczeństwa. Bohater tekstu traci swój schron, ale przez przywiązanie do miejsca i wyobrażeń na jego temat pozostaje w swoim pustostanie. To opowieść, w której jak w lustrze może się dzisiaj przejrzeć wiele osób – mówi Jonasz Stępień, wokalista i gitarzysta.