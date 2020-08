Rozwód Angeliny Jolie i Brada Pitta. Aktorka domaga się zmiany sędziego. Znamy powód

Tego właśnie chce Angelina Jolie. Jak podaje Vanity Fair, Ouderkirk miał zataić fakt, że między nim a adwokatem Brada Pitta, Anne C. Kiley, istnieje "aktualna, trwająca i powtarzająca się relacja". O co dokładnie chodzi? Zagraniczne media podają, że mowa o "interesach finansowych" .

Adwokat aktora miał "aktywnie opowiadać się za interesami finansowymi sędziego Ouderkirka, przedłużeniem jego nominacji i możliwości dalszego pobierania honorariów w jednej z głośnych spraw". Prawnicy Angeliny Jolie powołują się w tym przypadku na prawo stanu Kalifornia. Jeśli ktoś ma "uzasadnione wątpliwości" co do zachowania bezstronności sędziego, może wnieść o odsunięcie go ze sprawy.