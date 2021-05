Rozwód Billa i Melindy Gatesów. Żona chce zmian w spadku

Od tego czasu co chwilę dowiadujemy się nowych rzeczy na temat rozstania Gatesów. Wyszło na jaw, że miliarder w przeszłości miał wieloletni romans z pracownicą Microsoftu. Co więcej, Melinda chciała odejść od męża już dwa lata temu, ale według "People" czekali z rozwodem aż ich córka skończy 18 lat. Teraz poznaliśmy kolejne rewelacje. Tym razem dotyczą one spadku, jaki mają otrzymać dzieci pary – Jennifer, Rory i Phoebe. Do tej pory wiedzieliśmy, że każde z nich ma odziedziczyć po 10 mln dolarów. Jednak jak donosi Page Six, ich matka może chcieć, by ta suma była wyższa.