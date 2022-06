"Czysta manipulacja". Jest komentarz ws. walki o majątek Cichopek i Hakiela

Na początku kwietnia, niecały miesiąc po ogłoszeniu rozstania przez celebrycką parę, pozew rozwodowy Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela był już w sądzie. Jak ustalił "Super Express", to Marcin Hakiel złożył dokumenty rozwodowe, a w wypowiedziach medialnych wyraźnie sugerował, że to gwiazda "M jak miłość" odpowiada za rozpad ich małżeństwa. On po prostu "musiał pogodzić się z utratą żony", jak wyznał w rozmowie z Aleksandrą Kwaśniewska w "Mieście kobiet".