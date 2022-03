Rozwód Kelly Clarkson sfinalizowany. Zapłaci mężowi kosmiczną kwotę

Ciekawa wydaje się kwestia alimentów na dzieci. Amerykańskie media podkreślają, że choć byli małżonkowie mają dzieloną opiekę nad dziećmi, to odwiedzają one ojca tylko jeden weekend w miesiącu. Przebywają z matką w Los Angeles, natomiast Blackstock rezyduje w Montanie. Clarkson zgodziła się płacić 50 tys. dolarów za prywatny samolot dla swoich dzieci, którym będą podróżować do ojca do czasu, kiedy będą w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19.