Rozwód po 24 latach. Może puścić go w skarpetkach

Jedno z małżeństw o najdłuższym stażu w show-biznesie zmierza ku końcowi. Jak podaje TMZ, Nicole Young złożyła papiery rozwodowe w poniedziałek. Jak udało się ustalić, powodem kroków tradycyjnie są "różnice nie do pogodzenia".

Co niezwykle istotne, źródła zbliżone do Nicole Young donoszą, że małżeństwo nie podpisało nigdy intercyzy. a Według Forbesa muzyk wyceniany jest 800 mln dol. Dlatego już mówi się, że rozwód może go bardzo słono kosztować.