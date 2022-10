Rozwód Sylwestra Stallone’a odroczony. Na wniosek jego i jego żony

Mimo to para ostatecznie stanęła przed sądem. Jednak, jak się okazuje, rozwód został odroczony. Wnioskowali o to sami Stallone i Flavin, gdyż... podjęli próbę pojednania, donosi portal Page Six. Informację potwierdził prawnik aktora, który wyjawił, że para złożyła wniosek o odroczenie sprawy. Źródło w sądzie wyjawiło z kolei, że wniosek wpłynął zaledwie w ten piątek.