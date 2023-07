Rudi Schuberth odciął się od dawnego życia. Czym się dziś zajmuje?

Rudi Schuberth kilka lat temu narzekał w "Fakcie", że jego emerytura to "żenada" (ok. 1200 zł). Dawny gwiazdor nie przymiera jednak głodem, bo zarobione pieniądze zainwestował we własny biznes. Kupił ziemię (kilkanaście hektarów) na Kaszubach, wybudował na niej kilka domów i żyje z agroturystyki. Ma prywatne łowisko, hodowlę danieli, produkuje ekowędliny.