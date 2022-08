Rupert Murdoch był w szoku. Dostał papiery rozwodowe w najmniej oczekiwanym momencie

Rupert Murdoch przeżył ze swoją ostatnią żoną sześć lat i wygląda na to, że kolejnej rocznicy już nie będzie. Multimiliarder rozstał się z Jerry Hall, ale to ona złożyła papiery rozwodowe. Zrobiła to przez pośrednika przy wielu świadkach, którzy widzieli jego nietęgą minę.