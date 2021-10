Rusin pisze o "dyktatorze śpiącym do południa" i wydarzeniach z protestu. Ostry komentarz

"To nie dyktator śpiący do południa, a bohaterka AK, która, jak mój dziadek, przelewała krew za wolność w Powstaniu i trafiła do obozu jenieckiego, będzie naszym drogowskazem jak unikać tragedii i budować przyszłość Polski w Europie" - pisze dziennikarka, odnosząc się do emocjonalnego wystąpienia Wandy Traczyk-Stawskiej, zwróciła się wprost do jednego z kontrmanifestantów.