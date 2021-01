Rusowicz była dziewczynką, gdy jej świat legł w gruzach. "To już 30 lat"

To właśnie swojej mamie Rusowicz poświęciła ostatnio jeden z postów na Instagramie. "To już 30 lat jak Ciebie nagle zabrakło" – napisała krótko. To wspomnienie mocno poruszyło fanów, którzy zostawili wiele ciepłych komentarzy pod postem. "Myślę, że tam gdzieś u góry mama jest bardzo dumna, jaką mądrą ma córkę i pięknie kontynuuje dar, który od niej otrzymała...", "Pamiętam i niestety czas nie goi ran, ale daje uczucie ze najbliżsi są obok i czuwają nad nami", "Pamięć o niej nie zginie! Wspaniały głos, legenda. Wracam wciąż do nagrań!" – napisali.