Ryan Reynolds i Blake Lively przepraszają za swój ślub: "To był wielki błąd"

- To jest coś, za co zawsze będziemy głęboko i bezwarunkowo przepraszać - mówił aktor w rozmowie z Fast Company.

- Nie sposób się z tym pogodzić. To, co wtedy widzieliśmy, było miejscem na ślub wypatrzonym na Pinterest. To, co zobaczyliśmy później, było miejscem zbudowanym na niszczycielskiej tragedii. Kilka lat temu pobraliśmy się ponownie w domu - ale wstyd działa w dziwny sposób - wyznał.