Ryszard Rembiszewski o małżeństwie. "To zupełnie nowa sytuacja"

"Pan Lotto" prywatnie od dwóch lat związany jest z Elżbietą Martinez. Informacje o jego ślubie w wieku 72 lat zaskoczyła wielu. To właśnie z powodu partnerki postanowił wylecieć do Hiszpanii. Początkowo miał wracać do jakiś czas do kraju, ale pandemia pokrzyżowała te plany. – Od roku jesteśmy z żoną cały czas razem. To zupełnie nowa sytuacja, która zmieniła nasz tryb życia – wyznał Rembiszewski w rozmowie z "Twoim Imperium".