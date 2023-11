Ryszard Rynkowski ZARABIA nie tylko muzyką. Mało kto wie, że 72-letni artysta prowadzi intratny biznes

Ryszard Rynkowski jakiś czas temu przeszedł załamanie nerwowe. W 2016 roku media rozpisywały się o interwencji służb porządkowych w domu muzyka, który przyłożył sobie pistolet do skroni i groził, że popełni samobójstwo. Po głośnym incydencie 72-latek trafił do szpitala psychiatrycznego, a sprawa zakończył się w sądzie. Po dramatycznych wydarzeniach i pobycie w szpitalu stan 72-latka uległ poprawie i mógł powrócić do swojej pracy i występów przed publicznością, które przez lata zapewniały mu nie tylko radość, ale również środki do życia.