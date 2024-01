Rzadka sytuacja: Agnieszka Chylińska udzieliła wywiadu. Nietypowe wyznanie i APEL

Agnieszka niekoniecznie wpisuje się wizualnie w stereotyp żony i matki, mimo to dowodzi, że właśnie spełnia się także w tych dwóch ważnych rolach. Dzieci są ważne dla niej jak nikt inny. One też zresztą stały się inspiracją do powstania serii książek jej autorstwa. Chylińska jest więc doskonałym przykładem na sprawne łączenie życia prywatnego z zawodowym. Przy tym o prywacie opowiada publicznie wyjątkowo rzadko.