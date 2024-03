Rzekoma kochanka księcia Williama przerwała milczenie

"Internetowi detektywi domyślają się, że nieobecność Kate może być związana z romansem jej męża. Myślę, że wszyscy wiemy, kim jest ta domniemana druga kobieta, powiedzcie to ze mną, markiza Cholmondeley [...] Według tabloidów, kiedy Kate rzekomo skonfrontowała się z nim w tej sprawie, "wyśmiał ją, mówiąc, że to nic takiego". Aha, to naprawdę "świetna" odpowiedź, gdy żona oskarża cię o zdradę" - skomentował Stephen Colbert w "The Late Show With Stephen Colbert".