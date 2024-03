Rzekoma kochanka księcia Williama reaguje na plotki o romansie

Kate Middleton nadal nie powróciła do pełnienia oficjalnych obowiązków, co prowadzi do nasilenia się kolejnych domysłów. Jedna z plotek sugeruje, że księżna znikła z powodu domniemanego romansu księcia Williama. Rzekoma kochanka następcy tronu wyraźnie dała do zrozumienia, że jest zmęczona tą historią i ponownie zabrała głos na ten temat.