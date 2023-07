Ingrid Bergman: Karierę ceniła wyżej niż własne dzieci. Miała czwórkę, którą bardzo rzadko widywała

"Zróbcie coś z tymi brwiami, wyprostujcie jej zęby, niech trochę schudnie, no i niech ktoś jej wymyśli inne nazwisko" – rzucił na jej widok, żałując, że nie zna sposobu na to, by poprawić także jej wzrost. To znaczy odjąć kilkanaście centymetrów, by ekranowi partnerzy Ingrid nie musieli co chwila włazić na specjalną skrzynkę. "Nie ma mowy" – Bergman była stanowcza. Na klapsie podczas jej zdjęć próbnych wielkimi literami napisano "BEZ MAKIJAŻU, bez szminki". Próba wyszła olśniewająco.