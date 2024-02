Kobiety dzielił na "panie", "grzały" i "kocmołuchy". Kalibabka mówił, że kocha, ale poniżał i okradał

Jerzy Kalibabka od dzieciństwa marzył o życiu lepszym niż to, które wiódł jego ojciec. Miał 21 lat, gdy w sierpniu 1977 r. opuścił rodzinny dom i oszukał pierwszą kobietę –kelnerkę w restauracji Bursztynowa w Międzyzdrojach. Ukradł jej spodnie i koszulę, w których uciekł do Świnoujścia, gdzie "zaopiekowały" się nim dwie młode Niemki. To dzięki nim i ich pieniądzom przeistoczył się z ładnego, ale zaniedbanego chłopca w świetnie ubranego i pewnego siebie mężczyznę. W zamian za nowe dżinsy, eleganckie buty i modną koszulę, podarował siostrom z Niemiec siebie, swoje ciało i swoją uwagę. Na pożegnanie panie wcisnęły mu do ręki plik banknotów.