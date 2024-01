Burzliwe kulisy związku Agnieszki Fitkau i Marka Perepeczki. Ona wyjechała, a on "nigdy nie związał się z inną kobietą, czekał na nią"

Agnieszka Fitkau-Perepeczko i Marek Perepeczko: jak się poznali?

Spierał się z nią i często denerwował, ale przy tych wszystkich mdłych chłopakach, którzy próbowali ją poderwać, wydał jej się tak interesujący i męski, że nie wiadomo kiedy zawładnął nią całą. Nie myśleli o ślubie, więc gdyby nie interwencja jej mamy, kto wie, czy w ogóle by do niego doszło. Wesele było skromne i bezalkoholowe, bo tego dnia panna młoda grała przedstawienie dyplomowe, gdyż do szkoły teatralnej jednak się dostała. Świeżo upieczony małżonek siedział na widowni i gorąco ją oklaskiwał. Była dla niego wszystkim, choć tak bardzo się różnili. Między nimi ciągle iskrzyło i wrzało, bo oboje mieli temperament. Albo było gorąco albo zimno, nigdy letnio. Ona była kolorowa i niezależna, ale on także nie należał do mężczyzn łatwych. Był uparty, rozrzutny i nie za bardzo interesowały go sprawy przyziemne. Jednak mimo tych różnic, jak mówiła pani Agnieszka "stopili się w jedną całość".