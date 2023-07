Są małżeństwem od 27 lat. Richards i Umansky podjęli decyzję

Co ciekawe, jeszcze w kwietniu małżeństwo zaprzeczało plotkom o rozstaniu. - Nie bierzemy rozwodu. To jest takie głupie - mówił Umansky w podcaście "Two Ts In a Pod". Żartował sobie z tego, że Richards została sfotografowana bez pierścionka zaręczynowego. "Jest ta jedna głupia historia, która się tam pojawiła, a potem wszystkie dziewczyny postanowiły o tym porozmawiać w programie ["Żonach Beverly Hills" - przyp. red.], więc teraz zrobiła się z tego fabuła - stwierdził.