Pobrali się ponad 30 lat. Mariola Gołota wspominała: "Gdy się zaręczyliśmy, Andrzej nie miał dla mnie pierścionka"

- Od razu prostuję: nigdy się nie rozwiedliśmy. Owszem, kiedyś nawet złożyliśmy papiery rozwodowe, ale je wycofaliśmy, więc to, co wypisują o nas w Internecie, to kompletna bzdura. Dwudziestą rocznicę jedynego cywilnego ślubu będziemy obchodzić drugiego października. Ślub kościelny, trochę przez przypadek, też wypadł drugiego października, tyle że... dwa lata później. Żadnego rozwodu na koncie! Nie mogliśmy od razu wziąć ślubu kościelnego, bo Andrzej czekał na dokumenty z kraju, poza tym nie był u bierzmowania. Więc to ja byłam świadkiem na uroczystości. Najładniejszym świadkiem - powiedziała "Vivie".