Najbardziej znany program TVP to nie tylko droga do odnalezienia drugiej połówki. W wielu przypadkach to także drzwi do kariery… influencerki. Co tydzień w niedzielny wieczór przed telewizorami zasiada kilka milionów ludzi, a nikomu nieznane osoby z dnia na dzień mogą stać się celebrytkami. Kto najlepiej wykorzystał swoją szansę na karierę w social mediach?

