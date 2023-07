Są razem od 28 lat. Niewielu wiedziało, jak wygląda jego żona

W 2004 roku, Danzel wydał utwór "Pump It Up!", który otworzył mu drzwi do międzynarodowej kariery, a zwłaszcza w Polsce, gdzie do dziś jest chętnie widzianym gościem na koncertach. Artysta nie tylko nie przestaje występować, ale także regularnie odwiedza nasz kraj z innych okazji. Podczas jednej z ostatnich wizyt, na kanapie programu "Dzień dobry TVN" towarzyszyła mu jego żona, Kathleen.