Są ze sobą od 35 lat. Przeżyli niejeden kryzys

Kryzys zażegnało tragiczne wydarzenie. W wieku 22 lat zmarł brat Katarzyny. Wtedy Cezary postanowił, że całą rodziną przeprowadzą się do Warszawy. To był dość szalony pomysł. Przez dwa lata nie mógł znaleźć pracy w zawodzie. Ostatecznie to Katarzyna dostała angaż w Teatrze Rampa, a do tego nagrała płytę. Jej sukcesy sprawiły, że znów zaczęły się pojawiać problemy w związku. - Nie zajmowałem się domem, rodziną, nie odwoziłem córek do szkoły. Wszystko było na głowie żony. Mam tę świadomość i żałuję – wyznał Cezary Żak w rozmowie z "Dobrym Tygodniem".