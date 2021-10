Sąd stanął po stronie Michała Adamczyka. Roman Giertych nie będzie zadowolony

W grudniu ub. r. Roman Giertych pozwał dziennikarza TVP Michała Adamczyka za komentarz na jego temat na Twitterze. Odnosił się on do zatrzymania mecenasa przez CBA w październiku 2020 r. Zaledwie kilka tygodni później Sąd Rejonowy w Poznaniu uznał zastosowane przez tamtejszą prokuraturę środki zapobiegawcze wobec Giertycha za bezprawne i adwokat mógł powrócić do wykonywania zawodu.