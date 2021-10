Najsztub uniewinniony. Potrącił na pasach 77-latkę

Do zdarzenia doszło 5 października 2017 r. w Konstancinie-Jeziornie. Starsza pani, która ucierpiała w wypadku, została odwieziona do szpitala z rozległymi obrażeniami, miała połamane żebra i kość pokrywy czaszki. Prokuratura oskarżyła Najsztuba o nieumyślne spowodowanie wypadku poprzez niedostosowanie prędkości do warunków jazdy.