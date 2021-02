Salma Hayek zachwyca. Trudno oderwać wzrok od jej ciała

Mimo upływu lat, bo zaznaczyć trzeba, że Salma Hayek ma już 54 lata, wciąż wygląda zjawiskowo. I choć czaruje tym uśmiechem, coraz rzadziej już mamy okazję podziwiać ją na dużym ekranie. Całe szczęście, że mamy social media, z których to Hayek bardzo chętnie korzysta.

Zaliczana do światowej czołówki najpiękniejszych kobiet Salma Hayek znowu wrzuciła do sieci fotkę, obok której trudno przejść obojętnie. Zobaczcie zresztą sami.

Seksapilem i urodą Salma Hayek bije na głowę nawet o połowę młodsze koleżanki z branży. Mimo 54 lat ona wciąż ma co pokazać. Obcisły kostium podkreślił figurę aktorki, a ta jest rewelacyjna. Trudno jest dodać coś więcej, bo wszystkie określenia, jakie nasuwają się na język, mówią w zasadzie to samo - Salma to jedna z najpiękniejszych kobiet na świecie.