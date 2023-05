Sam Smith nie wystąpi w Polsce. Orange Warsaw Festival wydał oświadczenie

Brytyjski muzyk zyskał popularność w 2014 r. swoim pierwszym albumem "In the Lonely Hour" z hitami "Lay Me Down" i "Money on My Mind". Napisał przewodni utwór "Writing’s on the Wall" do filmu "Spectre", za co zdobył Oscara oraz Złotego Globa. Jak dotąd Sam Smith wydał cztery płyty studyjne.