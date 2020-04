Samantha Fox żeni się!

Samantha nie była gwiazdą jednego utworu - w swoim muzycznym dorobku ma jeszcze takie przeboje jak: "Do Ya Do Ya (Wanna Please Me)" (1986), "I Surrender (To The Spirit Of The Night)" (1987), "Nothing's Gonna Stop Me Now" (1987), "Let Me Be Free" (1997), "Love House" (1988), "I Only Wanna Be With You" (1988) i "Santa Maria" (1998).