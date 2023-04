Samantha Markle nie odpuszcza siostrze. Znowu ją pozywa

Pierwsz raz Samantha poszła do sądu dwa lata temu. Poczuła się zniesławiona twierdzeniemi, ktore rzekomo pojawiły się w wywiadzie Meghan dla Oprah Winfrey oraz w książce "Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family". Chodziło o trzy konkretne sformułowania.