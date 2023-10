sanah powraca w lirycznym stylu!

Mickiewicz napisał "Ballady i romanse", a sanah "śpiewa poezyje". I to nawiązanie do wieszcza nie jest od rzeczy – na tej niezwykłej płycie znalazła się wszak autorska interpretacja jego wiersza "Do * w sztambuch". I znalazła się tam w iście doborowym towarzystwie! sanah pokazała fanom (i krytykom) swoją nieznaną wcześniej, liryczną odsłonę, a zarazem złożyła hołd ulubionym twórcom - od Mickiewicza i Słowackiego po Szymborską i Cygana. I tą fascynacją, przefiltrowaną przez swoją wrażliwość muzyczną, kolejny już raz podzieli się z fanami podczas niezwykłej trasy koncertowej BAJKOWA sanah: Poezyje i nie tylko w 2024 roku.