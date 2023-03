sanah zdobywa kolejny szczyt. Artystka zagra koncert na… PGE Narodowym!

Co ciekawe, w sanah w swoim stylu przez kilka miesięcy dawała swoim fanom wskazówki, jakim projektem będzie Uczta nad Ucztami. W singlu "Najlepszy dzień w moim życiu" artystka rzuciła wszystkie karty na stół, informując odbiorców, że: " (…) marzę wciąż o stadionie". Tłem w teledysku do utworu są Stadion Śląski i Polsat Plus Arena, co nie umknęło uwadze najwierniejszym obserwatorom. O Uczcie nad Ucztami sanah mówi: "Wymarzyłam coś na moich 5 urodzinach. Dopiero dziś, tak trochę nieśmiało, ale chciałabym spróbować zrealizować to marzenie. Nieśmiało, ale jednak…zapraszam Was na STADIONY!!! PS. Gdyby nie to nieustanne wsparcie, które codziennie dostaję od Was, dziś nie byłabym taka odważna, Dziękuję Wam moi kochani najukochańsi!".