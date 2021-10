"Sanatorium miłości": Edward ostro o koleżankach. Przestrzega uczestniczki kolejnej edycji

Senior, najwyraźniej nawiązując do swojej opinii o koleżankach z programu, znów nie szczędził ostrych słów. Uznał, że panie mogą namieszać, nawet w hicie TVP. - Te babki z czwartej serii "Sanatorium" powinny mieć się na baczności, bo one zaraz im facetów poderwą. Wieczorami nikt tam nikogo nie pilnuje i romans gotowy. A one są znane, każdy wie, skąd są i łatwo można je zaczepić na tańcach albo w parku – stwierdził w rozmowie z serwisem.