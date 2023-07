"Sanatorium miłości". Stało się! Darek jest już po ślubie

- My jesteśmy w takim wieku, że nie mamy czasu, aby chodzić ze sobą. Mamy tyle doświadczeń, że możemy rozpoznać, czy ten związek ma rację bytu. Darek i Jola stwierdzili, że ma i chwała im za to, że nie czekali. Chcą już, bo zakochali się w sobie - zdradziła uczestniczka randkowego show. - Ja Darkowi tłumaczyłam: "Darku znasz Jolę tak krótko [...], zastanów się, czy to na pewno, czy musisz. Przecież możecie chodzić". "Nie Ewa, ją kocham". I ja to zrozumiałam i mówię "Idź jak w dym" - podsumowała Ewa w rozmowie z Pomponikiem.