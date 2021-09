Sandra Drzymalska z "Sexify" zapomniała o bieliźnie? Marynarkę zarzuciła na gołe ciało

Sandra Drzymalska była jedną z gwiazd, które pojawiły się na czerwonym dywanie z okazji premiery filmu "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje". Aktorka, którą widzowie na pewno kojarzą z głośnego serialu Netfliksa "Sexify", tego wieczoru postawiła na stylizację nawiązującą do promowanej produkcji. W "Najmro" wcieliła się w "Młodą". Akcja komedii dzieje się w latach 80., gdy to, co najlepsze można było znaleźć na sklepowych półkach jedynie w Pewexie.