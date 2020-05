Sandra Kubicka kusi w czarnym body. Ma zjawiskową figurę

Kubicka nie narzeka na nudę w czasie pandemii, ale koronawirus mocno pokrzyżował jej plany. Jeszcze w lutym celebrytka przebywała w Polsce, planując spędzić więcej czasu z rodziną. Niestety wybuch pandemii zmusił ją do szybszego powrotu do Miami, gdzie czekał na nią narzeczony.

- Mój dzień był już zaplanowany od A do Z. Ale to nieważne, to nie ja jestem tutaj ważna. Ważne jest to, że nie chcę narażać ludzi. Moje wesele byłoby jednym wielkim zgrupowaniem z całego świata: ludzie z Brazylii, Stanów Zjednoczonych, Polski, Niemiec. Nie chcę tworzyć koronawirus imprezy, na której ludzie baliby się tańczyć ze sobą, dotykać. Jest to ciężka decyzja, ale myślę, że to bardzo odpowiedzialna decyzja i tak musiało się wydarzyć – mówiła Kubicka.