Sandra Kubicka chwali Blankę Lipińską za "365 dni". "Zrobili niesamowitą robotę"

Złote Maliny to antynagrody, które każdego roku są przyznawane najgorszemu filmowi, aktorowi i aktorce, reżyserowi, scenariuszowi, prequelowi, remake'owi, plagiatowi lub sequelowi. Już 12 marca zostały podane oficjalne nominacje do Złotych Malin. Portal "The Hollywood Reporter" opublikował pełną listę produkcji i osób, które potencjalnie mają szansę na wygranie statuetki za niecałe 5 dolarów. Okazuje się, że polski film "365 dni" zdobył aż 6 nominacji.

- Na całym świecie 365 dni jest znane. Do kogo się nie odezwę – w Miami, Nowym Jorku, Portugalii, to każdy wie, co to za film. Życie tych dwóch głównych aktorów się odmieniło. Znają ich na całym świecie. Nie muszą narzekać na nic. Robią karierę. Michele robi kampanię dla Armaniego. Jest piosenkarzem - powiedziała Kubicka w rozmowie z Jastrząb Post.