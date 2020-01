Sandra Kubicka: Dowiedziałam się, że mam guza

Sandra Kubicka walczy o zdrowie. Ostatni rok dał jej mocno w kość. Cierpiała nie tylko fizycznie, ale również psychicznie. - Miałam na skórze bulwy i ropniaki. (...) Dowiedziałam się, że popadłam w depresję - powiedziała przed kamerami.

- Miałam na skórze bulwy i ropniaki, które bolały podczas nakładania makijażu na sesjach zdjęciowych. Sama nie miałam siły, nie miałam odpowiedzi na to wszystko. Dowiedziałam się, że są to policystyczne jajniki i zaczęłam z tym walczyć. To totalnie zmienia styl życia, trzeba zmienić jedzenie. Przestałam ćwiczyć, tak jak zawsze ćwiczyłam, dwa razy dziennie byłam na siłowni... Dowiedziałam się, że nie mogę tego robić. To mnie wytrąciło z równowagi - dodała.